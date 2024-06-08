08 Haziran 2024, Cumartesi
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A Haber selin vurduğu Ankara'da! Vatandaşlar yollarda kaldı A Haber ekranlarından isyan etti
Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. A Haber ekiplerinden Rüya Akkuş olay yerine giderken yollarda mahsur kalan vatandaşlar A Haber mikrofonlarına konuştu. Çocuğuyla araç içinde 2,5 saat kalan kadın "Arabamız su içinde kaldı ve paspaslara kadar su geldi. Arabayı hiç stop ettirmedim bekliyoruz. Ne kadar yakıtım kaldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da A Haber ekranlarından Mansur Yavaş'a isyan ederken "Altyapı denen bir şey yok. Mansur Yavaş yandaşlarını beslemekten başka bir şey yapmıyor. Güle güle yemesinler zehir zıkkım olsun. İnsanlara kokmuş pirinç ve bulgur dağıtmaya çalışacağına hizmet versin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...