Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ve enflasyon mesajı: En zor süreç geride kaldı dezenflasyon süreci başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığını vurgularken "Dezenflasyon süreci başlıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan diğer yandan mayıs ayında tüm zamanların ihracar rekorunun kırıldığını belirtirken "Türkiye tüketerek değil üreterek büyümek zorunda" dedi.