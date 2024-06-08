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Türkiye’nin ikinci astronotu bugün uçuyor! Başkan Erdoğan başarı diledi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.06.2024 16:38
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Virgin Galactic'in Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uzay yolculuğu saat 17.00'da gerçekleşecek. Atasever yörünge altı araştırma uçuşu kapsamında uzayda 7 deney gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuva Cihangir Atasever’e başarılar dilerken "Çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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