08 Haziran 2024, Cumartesi
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Türkiye’nin ikinci astronotu bugün uçuyor! Başkan Erdoğan başarı diledi
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Virgin Galactic'in Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uzay yolculuğu saat 17.00'da gerçekleşecek. Atasever yörünge altı araştırma uçuşu kapsamında uzayda 7 deney gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuva Cihangir Atasever’e başarılar dilerken "Çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.