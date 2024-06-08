Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? (ÖSYM)

Bu yılın YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belirlenmedi. Adaylar, geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak. Bu yılın puanları ise üniversite yerleştirme sürecinin ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu, konu hakkında adaylara detaylı bilgi verecek. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık üniversite programlarının taban puanları, YKS sonuçları sonrası kontrol edilebilecek.