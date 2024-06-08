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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM takvimine göre kesin sonuçlara 17 Temmuz 2024 tarihinde ulaşabilecekler. Peki, sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayları ne bekliyor? 2024 YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:43
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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Sınav sorası cevapları merak eden adaylar kesin sınav sonuçlarına ÖSYM takvimine göre 17 Temmuz 2024'te ulaşabilecek. Sonuçlar ışığında hayalini kurduğu üniversiteye gidecek öğrenciler ise tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını şimdiden sorgulamaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? (ÖSYM)

Bu yılın YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belirlenmedi. Adaylar, geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak. Bu yılın puanları ise üniversite yerleştirme sürecinin ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu, konu hakkında adaylara detaylı bilgi verecek. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık üniversite programlarının taban puanları, YKS sonuçları sonrası kontrol edilebilecek.

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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

TYT'DE YER ALAN BAZI BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

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Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

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