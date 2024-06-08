08 Haziran 2024, Cumartesi
Üniversite İçin Sırada Tercihler Var: 2024 YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM takvimine göre kesin sonuçlara 17 Temmuz 2024 tarihinde ulaşabilecekler. Peki, sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayları ne bekliyor? 2024 YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:43
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