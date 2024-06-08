08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Körfez İşbirliği Konseyi toplanacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'daki toplantıya iştirak edecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2024 16:17
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 8 yıl aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da o toplantıya katılacak. Konseyin gündeminde bölgesel ve küresel konular masaya yatırılacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'tan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Körfez İşbirliği Konseyi toplanacak!
Körfez İşbirliği Konseyi toplanacak!
Millet Kütüphanesi’nde rekor kitap artışı!
Millet Kütüphanesi’nde rekor kitap artışı!
Erdoğan: Enflasyonda en zor süreç geride kaldı
Erdoğan: Enflasyonda en zor süreç geride kaldı
CHP’li belediyeden yaşam tarzına müdahale!
CHP’li belediyeden yaşam tarzına müdahale!
YKS’nin ilk oturumu tamamlandı!
YKS’nin ilk oturumu tamamlandı!
Terörle anılan Çayı’nda keman resitali...
Terörle anılan Çayı'nda keman resitali...
Filistin BM’ye tam üye olacak
"Filistin BM'ye tam üye olacak"
Sınır ötesine üst düzey ziyaret
Sınır ötesine üst düzey ziyaret
Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan!
Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan!
Milyonlarca aday ter dökecek!
Milyonlarca aday ter dökecek!
TBMM’de işgalci provokasyonu!
TBMM’de işgalci provokasyonu!
AK Parti’de reformlara akademik reçete
AK Parti’de reformlara akademik reçete
Daha Fazla Video Göster