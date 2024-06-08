Körfez İşbirliği Konseyi toplanacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'daki toplantıya iştirak edecek

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 8 yıl aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da o toplantıya katılacak. Konseyin gündeminde bölgesel ve küresel konular masaya yatırılacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'tan detayları aktardı.

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