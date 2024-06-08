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Ana gündem Gazze! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Filistin BM'ye tam üye olacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 08.06.2024 11:33
Güncelleme:08.06.2024 11:33
İstanbul'da bugün yapılan Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Gazze'deki durum ana gündem oldu. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek. Filistin BM'ye tam üye olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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