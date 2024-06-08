09 Haziran 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara'da neden su baskınları yaşanıyor? Melih Gökçek'ten A Haber'de Mansur Yavaş'a salvo: Ankara bu haldeyken senin İstanbul'da ne işin var?
Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. Onlarca vatandaş ise mağdur oldu. Konuya ilişkin Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de açıklamalarda bulundu. Gökçek, Satır Arası programına telefon bağlantısı ile yaptığı açıklamada, "Ankara'da mazgal temizliği yok. Ankara'da ızgara ve mazgalları temizlemezseniz su baskınları yaşanır. Bunun sebebi ASKİ'nin görevini yapmamasıdır." dedi. Öte yandan Yavaş'a tepki gösteren Gökçek, "Ankara'nın bu hale düşmesinin tek nedeni Mansur Yavaş'ın beceriksizliğidir. İşi bilmemesidir. Bakın bugün İstanbul'da kendisi. Ne işin var senin İstanbul'da Ankara bu haldeyken? Neymiş, Ekrem İmamoğlu Belediyeler birliği başkanı oldu, bu da başka bir birliğin başkanı olacak oraya gidiyor, başka bir derdi yok. Adamın bütün gayesi yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmak, Ankara'nın a'sıyla alakası yok." ifadelerini kullandı.