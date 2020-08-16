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Milli Savunma Bakanlığı TurAz tatbikatının görüntülerini yayınladı

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Giriş: 16.08.2020 19:52
Güncelleme:16.08.2020 19:59
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı hakkında paylaşımda bulundu. MSB'nin paylaşımında, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, Hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan, Kınamız birdir bizim." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan/ Hamurumuz birdir bizim/ Vatana kurban olalım diye yakılan/ Kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü gözlemlendi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

TurAz tatbikatının görüntüleri yayınlandı
TurAz tatbikatının görüntüleri yayınlandı
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