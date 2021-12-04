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Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2021 10:52
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti’nin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını düşündüğünü dile getirdi. İnce, Gül ile görüşmeler yapıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi. Millet İttifakı’nın adayı Gül mü? Kulislerde ne konuşuluyor? Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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