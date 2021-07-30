30 Temmuz 2021, Cuma
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Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı
Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Gökhan Kurt ve Melis Çoşan canlı yayında aktardı.