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Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2021 12:33
Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Gökhan Kurt ve Melis Çoşan canlı yayında aktardı.
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