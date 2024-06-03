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İstanbul'a giden kurbanlıkları taşıyan araçlara sıkı denetim

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.06.2024 13:00
Görevli ekipler, Anadolu'dan büyükşehirlere gönderilen kurbanlıkları taşıyan araçları denetliyor. Detayları Çanakkale'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Çanakkale Tarım Müdürü Nazan Türkyılmaz anlattı.
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