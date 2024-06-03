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Deniz kuvvetlerine yerli ve milli yeni güç! TF-2000, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 12:25
Son yıllarda Savunma Sanayii'nde çok önemli proje yapıldı. Yeni projeler yolda. Onlarda biri de tf-2000 muhribi. Detayları İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan deniz mühendisi Kozan Selçuk Erkan aktardı.
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