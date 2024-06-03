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Katillerin elleri tetikte! A Haber Kudüs sokaklarında

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.06.2024 12:52
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı ateşkes planı hayata geçecek mi? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Kudüs sokaklarından son durumu aktardı.

Gazze'de katliam devam ederken, gözler savaşı sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes planına çevrildi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, teklifi kabul etmesi halinde Netanyahu'yu destekleyeceğini açıkladı.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs sokaklarında son durumu aktardı.

SİLAHLARIYLA GEZİYORLAR!

Hacıalioğlu, "Buralarda silahlarıyla birlikte dolaşmaya devam eden gruplar var. Her birinin uzun namlulu silahları var. Gerginlik Gazze ve çevresinde de var ancak Kudüs sokaklarında silahlarıyla gezen İsraillileri görüyoruz. Arkalarında da bazı yazılar var ve her biri silahlı bir şekilde bu çevrede dolaşıyor. Katliamlar sürerken Kudüs'te manzara bu." ifadelerini kullandı.

A Haber Kudüste! A HABER KUDÜS'TE!

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