03 Haziran 2024, Pazartesi
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Sınıra 35 km uzakta İsrail saldırısı! İsrail ordusu Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesini hedef aldı
İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti. Hayyan'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor. Hayyan kasabası ise Türkiye sınırına yalnızca 35 kilometre uzakta…