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Manavgat’taki yangın Sırtköy’e de sıçradı! Tarlalar, evler ve ekinler yandı

A Haber
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Giriş: 03.08.2021 09:31
Güncelleme:03.08.2021 09:32
Alevlerle mücadelenin sürdüğü yerlerden biri de Antalya Manavgat. Kente bağlı Sırtköy'de de birçok ev ve tarla yandı. Köylüler, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Eşyalarının bir kısmını kamyonlara yükleyen köylüler, tedbir amaçlı evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.
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