Manavgat’taki yangın Sırtköy’e de sıçradı! Tarlalar, evler ve ekinler yandı

Alevlerle mücadelenin sürdüğü yerlerden biri de Antalya Manavgat. Kente bağlı Sırtköy'de de birçok ev ve tarla yandı. Köylüler, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Eşyalarının bir kısmını kamyonlara yükleyen köylüler, tedbir amaçlı evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN