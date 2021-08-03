03 Ağustos 2021, Salı
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Manavgat’taki yangın Sırtköy’e de sıçradı! Tarlalar, evler ve ekinler yandı
Alevlerle mücadelenin sürdüğü yerlerden biri de Antalya Manavgat. Kente bağlı Sırtköy'de de birçok ev ve tarla yandı. Köylüler, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Eşyalarının bir kısmını kamyonlara yükleyen köylüler, tedbir amaçlı evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.