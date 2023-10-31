Kudüs'te Netanyahu hedef tahtasında! Kudüs'te boş yataklarla protesto... A Haber bölgede

Kudüs'te Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu protesto edildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay o noktadan detayları aktardı. Aktay, "Sessiz bir protesto var. 230 boş yatak var. Rehineler için aileler eylem yapıyor. Burada Netanyahu’ya 'savaşı bitir ve rehinelerin dönmesini sağla' mesajı var." ifadelerini kullandı.

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