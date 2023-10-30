Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Beni çok şaşırttı

Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'ye dünyanın gözü önünde ölüm yağdırıyor. Gazze'ye kara katliamı başladı mı? Bölgede son durum ne? Katliam tankları Gazze merkeze mi ilerliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.