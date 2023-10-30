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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Beni çok şaşırttı

Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'ye dünyanın gözü önünde ölüm yağdırıyor. Gazze'ye kara katliamı başladı mı? Bölgede son durum ne? Katliam tankları Gazze merkeze mi ilerliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 13:17
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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Beni çok şaşırttı

Katliam tankları işgal için Gazze topraklarına girdi. AFP, "İsrail tankları şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi'nde" ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü ise "Ek güçler Gazze şeridine girdi karadan ilerliyor." açıklamasında bulundu.

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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Beni çok şaşırttı

Kara saldırısı başladı mı? Bölgede son durum ne? Katliam tankları Gazze merkeze mi ilerliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Beni çok şaşırttı

İsrail tanklarının çeşitli mahallelerde boy göstermesinden ziyade İsrail askerlerinin meskun mahaller içerisinde yer göstermesi bence daha önemli.

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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Beni çok şaşırttı

Daha önce geçen hafta pazar gününden beri yani bugün 8'inci 9'uncu günü İsrail zaten zırhlı kollarıyla yani önde zırhlı bir dozer arkada tanklar zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı savaş araçlarından müteşekkil zırhlı kollarla Gazze içerisinde bir etki ortaya koymaya çalışıyor.

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Katliam tankları Gazze topraklarında! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Beni çok şaşırttı

TANKLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Geçen hafta pazar günü bunu denedi. Açıkçası buralarda ciddi anlamda başarısızlıklar hatta tanklarının bırakıp geri çekildiği olduğu sahadan gelen bilgiler içerisinde mevcut.