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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze'ye girdi

Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Gazze'deki katliamını ikinci aşamaya geçirdiğini belirten İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. Plant Labs tarafından çekilen görüntüler, İsrail işgalinin boyutunu gözler önüne serdi. The New York Times da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti aktarırken kara saldırısı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:34
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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze’ye girdi

İşgalci İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. New York Times'da yer alan bir haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal girişimi gözler önüne serildi. Gazze'de havadan yapılan saldırının boyutunu gözler önüne seren görüntüleri aktaran gazete, İsrail'in kara saldırısı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze’ye girdi

İsrail'in şu ana kadar hızlı bir kara saldırısı başlatmadığını belirten The New York Times, uydu şirketi Planet Labs'ın görüntülerini yayınladı.

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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze’ye girdi

İsrail işgalinin Gazze'de ne kadar ilerlediğini ve Gazze'deki yıkımı net bir şekilde ortaya koydular.

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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze’ye girdi

Gazze'de birçok binanın hava saldırıları nedeniyle ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığının görüldüğü fotoğraflarda, hava saldırıları nedeniyle oluşmuş yüzlerce krater oluştuğu belirtildi.

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Katliam tankları uzaydan görüntülendi! Soykırım ordusu 3 koldan Gazze’ye girdi

3 KOLDAN SALDIRI

İsrail'in Gazze saldırılarında 8 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılan haberde, İsrail tanklarının Gazze'ye 3 farklı yönden girdiği bildirildi.