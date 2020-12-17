Tarih 17 aralık 2016. Türkiye Kayseri'den gelen acı haberle yıkıldı. Hainler çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef aldı. 15 kahraman şehit düştü, 54 asker de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar ile konuştu. Gazi Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı. Şimşekyakar, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. onlarla birlikte olmak vardı ama nasip olmadı. Bu süreci unutmayacağımızı ve sizlerin sayesinde de unutturmayacağımızı inşallah tüm dünya tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.

Tarih 17 aralık 2016. Türkiye Kayseri'den gelen acı haberle yıkıldı. Hainler çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef aldı. 15 kahraman şehit düştü, 54 asker de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar ile konuştu. Gazi Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı.

Şimşekyakar, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. onlarla birlikte olmak vardı ama nasip olmadı. Bu süreci unutmayacağımızı ve sizlerin sayesinde de unutturmayacağımızı inşallah tüm dünya tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.