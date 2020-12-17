17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kayseri'deki hain saldırının üzerinden 4 yıl geçti! Kayseri şehitleri unutulmadı! Gazi Hakan Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı

Kayseri'deki hain saldırının üzerinden 4 yıl geçti! Kayseri şehitleri unutulmadı! Gazi Hakan Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 08:52
Güncelleme:17.12.2020 09:53
Tarih 17 aralık 2016. Türkiye Kayseri'den gelen acı haberle yıkıldı. Hainler çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef aldı. 15 kahraman şehit düştü, 54 asker de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar ile konuştu. Gazi Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı. Şimşekyakar, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. onlarla birlikte olmak vardı ama nasip olmadı. Bu süreci unutmayacağımızı ve sizlerin sayesinde de unutturmayacağımızı inşallah tüm dünya tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.

Tarih 17 aralık 2016. Türkiye Kayseri'den gelen acı haberle yıkıldı. Hainler çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef aldı. 15 kahraman şehit düştü, 54 asker de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar ile konuştu. Gazi Şimşekyakar o anları A Haber'e anlattı.

Şimşekyakar, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. onlarla birlikte olmak vardı ama nasip olmadı. Bu süreci unutmayacağımızı ve sizlerin sayesinde de unutturmayacağımızı inşallah tüm dünya tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.

Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKKlı Ferhat Tekiner MİTin operasyonuyla Iraktan Türkiyeye getirildi KAYSERİ SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI! PKK'LI FERHAT TEKİNER MİT'İN OPERASYONUYLA IRAK'TAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Kayseride 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltında! KAYSERİ'DE 15 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Son dakika: MİT ve Emniyetten Irakta operasyon! Kayseri saldırısı faili PKKlı Ferhat Tekinerin yakalandığı operasyonu uzman isimler değerlendirdi SON DAKİKA: MİT VE EMNİYET'TEN IRAK'TA OPERASYON! KAYSERİ SALDIRISI FAİLİ PKK'LI FERHAT TEKİNER'İN YAKALANDIĞI OPERASYONU UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ

Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Biden yönetiminde Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? ABD'li eski Bakan Yardımcısı Bryza açıkladı
Biden yönetiminde Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak? ABD'li eski Bakan Yardımcısı Bryza açıkladı
ABD’li eski Dışişleri Bakanı Bryza A Haber’de açıkladı! Karabağ’da Türkiye’nin zaferi!
ABD’li eski Dışişleri Bakanı Bryza A Haber’de açıkladı! Karabağ’da Türkiye’nin zaferi!
ATV'den HDP'ye cevap!
ATV'den HDP'ye cevap!
HDP'liler terörist cenazesine katılmayı savundu
HDP'liler terörist cenazesine katılmayı savundu
16 Aralık tablosunda umutlandıran gelişme
16 Aralık tablosunda umutlandıran gelişme
Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı
Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı
Türk bilim insanı açıkladı! İşte sebebi
Türk bilim insanı açıkladı! İşte sebebi
İstanbul’da dev denetim! Didik didik arandı!
İstanbul’da dev denetim! Didik didik arandı!
AK Parti'den CHP'nin taciz ve tecavüz skandallarındaki sessizliğine tepki gösterdi
AK Parti'den CHP'nin taciz ve tecavüz skandallarındaki sessizliğine tepki gösterdi
Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı! Yaralılar var
Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı! Yaralılar var
Daha Fazla Video Göster