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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltında!

Son dakika haberi: 'de 'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltında!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

KAYSERİYE'YE GÖNDERİLDİLER

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye gönderildi.

MİT OPERASYON YAPMIŞTI

Saldırının faili PKK'lı terörist 'Fırat-Bozan' kod adlı Ferhat Tekiner ise geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

Son dakika: MİT ve Emniyetten Irakta operasyon! Kayseri saldırısı faili PKKlı Ferhat Tekinerin yakalandığı operasyonu uzman isimler değerlendirdi SON DAKİKA: MİT VE EMNİYET'TEN IRAK'TA OPERASYON! KAYSERİ SALDIRISI FAİLİ PKK'LI FERHAT TEKİNER'İN YAKALANDIĞI OPERASYONU UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ
Son dakika: Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKKlı Ferhat Tekiner MİTin operasyonuyla Iraktan Türkiyeye getirildi SON DAKİKA: KAYSERİ SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI! PKK'LI FERHAT TEKİNER MİT'İN OPERASYONUYLA IRAK'TAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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