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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten Irak'ta operasyon! Kayseri saldırısı faili PKK'lı Ferhat Tekiner'in yakalandığı operasyonu uzman isimler değerlendirdi

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Giriş: 23.10.2020 13:07
Güncelleme:23.10.2020 13:08
Son dakika haberi... Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akademisyen Abdullah Ağar ile terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akademisyen Abdullah Ağar ile terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE DÜŞMANLIK YAPANI UNUTMUYOR

Akademisyen Abdullah Ağar: O alçağın o hain teröristin aylar yıllar sonra MİT'in ortaya koymuş olduğu başarılı bir operasyonla Irak'tan Türkiye'ye getirilmiş olması son derece önemli. Eninde sonunda bedelinin ödetilmesi Türkiye'nin devlet olarak kendisine düşmanlık yapanı unutmaması onu yıllar süren bir takiple sonunda yakalayıp adalete teslim etmesi son derece önemli.

SADECE TERÖRİSTLERLE DEĞİL...

Terör ve güvenlik uzmanı Eray Güçlüer: Tebrik ediyoruz. Gerçekten inanılmaz operasyonlar yapıyorlar. Milletimizi sevindiriyorlar gurur duyuyoruz. MİT eski MİT değil, bütün kıtaların kesiştiği noktadaki güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir istihbarat teşkilatı olduğunu kanıtlamış durumda. Sadece teröristlerle değil küresel servislerle de büyük bir mücadele içerisinde.

SÜREÇ GERİYE DOĞRU SARILIYOR

Burada büyük bir çalışma var. Bu çalışma sadece şu anki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi noktasında değil geriye doğru da artık süreç sarılıyor. Artık burada eskiden de terör eylemlerine katılmış teröristlerin unutulmadığını görüyoruz.

Son dakika: Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKKlı Ferhat Tekiner MİTin operasyonuyla Iraktan Türkiyeye getirildi SON DAKİKA: KAYSERİ SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI! PKK'LI FERHAT TEKİNER MİT'İN OPERASYONUYLA IRAK'TAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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