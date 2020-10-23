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Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKK'lı Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 23.10.2020 12:51
Güncelleme:23.10.2020 12:54
Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

15 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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