29 Mayıs 2024, Çarşamba
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ABD’nin bölgedeki Lawrence! Demokratikleşme maskesiyle kirli plan
Suriye'nin kuzeyinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. ABD’nin bölgedeki Lawrence olarak bilinen Brett McGurk kirli plan için çalışıyor. PKK "seçim" ile ne planlıyor? Terör örgütü demokratikleşme maskesiyle meşrulaşma çabasında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.