Türkiye’nin Gazze diplomasisi! Türkiye her platformda tepkisi ortaya koydu

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sona ermesi için ilk günden itibaren diplomasi trafiğini sürdürüyor. Yaralıların Gazze'den tahliyesi, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere bir çok alanda önemli adımlar atıldı. Türkiye, Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmak için ilk günden itibaren neler yaptı? Hep birlikte izleyelim...

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