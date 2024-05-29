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İşgalci İsrail durmuyor | Gazze’de soykırım sürüyor! Gündüz sokakta gece uykuda katliam

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.05.2024 11:40
İsrail'in Refah'taki katliamı sürüyor. Son olarak BM’de gelen açıklama katliamın boyutunun ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne bir kez daha serdi. UNRWA İletişim Direktörü Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
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