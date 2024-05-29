29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: Her şeyi açık açık itiraf etsin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "28 Mayıs'ta rekor oy oranıyla bir kez daha görevi şahsımıza tebliğ eden aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı, asıl skandallar suyun altında saklıdır. Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle konuşmayı bıraksın. Her şeyi açık açık itiraf etsin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama o ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermeyiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da teminatıyız. 85 milyon vatandaşımızın tamamının güvenine layık olmak için koşturmaya devam ediyoruz." dedi.