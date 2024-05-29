29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ölüm villalarında tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 13:45
Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya imar izni vermesine yönelik açılan davada, 8 tutuklu sanığın tahliye edildiği ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu olaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu
CHP'ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu
Seçil Erzan 6. kez hakim karşısında!
Seçil Erzan 6. kez hakim karşısında!
Ölüm villalarında tahliye oyunu!
Ölüm villalarında tahliye oyunu!
Başıboş köpeklere Gaziantep modeli!
Başıboş köpeklere Gaziantep modeli!
Yeni konut kampanyası başlıyor!
Yeni konut kampanyası başlıyor!
Refah’taki saldırılara ilişkin çarpıcı sözler!
Refah'taki saldırılara ilişkin çarpıcı sözler!
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek açıklaması
Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkiye’deki darbeleri...
Başkan Erdoğan: Türkiye'deki darbeleri...
Başkan Erdoğan: Açık açık itiraf etsin
Başkan Erdoğan: Açık açık itiraf etsin
Türkiye’nin Gazze diplomasisi!
Türkiye’nin Gazze diplomasisi!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Gündüz sokakta gece uykuda katliam
Gündüz sokakta gece uykuda katliam
Daha Fazla Video Göster