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Seçil Erzan 6. kez hakim karşısında! Duruşmada 16 kişi tanık olarak dinlenecek

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 29.05.2024 13:46
Fon davasının başaktörü olan Seçil Erzan 6. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 16 tanık dinlenecek. Seçil Erzan'ın nitelikli dolandırıcılıktan 297 yıl hapsi isteniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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