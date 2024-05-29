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Yeni konut kampanyası başlıyor! Emlak Konut'tan 1,29 faiz oranıyla yeni konut kampanyası

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.05.2024 13:18
Emlak Konut, ev almak isteyenlere düşük faizli yeni kampanyasını duyurdu. 1,29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi geliyor. Bütçeye uygun ödeme seçenekleri olacak ve 4 farklı ödeme sistemi olacak. Faiz düşecek vade uzayacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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