29 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yeni konut kampanyası başlıyor! Emlak Konut'tan 1,29 faiz oranıyla yeni konut kampanyası
Emlak Konut, ev almak isteyenlere düşük faizli yeni kampanyasını duyurdu. 1,29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi geliyor. Bütçeye uygun ödeme seçenekleri olacak ve 4 farklı ödeme sistemi olacak. Faiz düşecek vade uzayacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.