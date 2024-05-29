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Helikopter kazası mercek altında! İran'ın 40 gün önce Rusya'dan helikopter siparişi verdiği ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.05.2024 11:18
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin sır perdesi gizemini koruyor. Devam eden soruşturma kapsamında, İran'ın 40 gün önce Rusya'dan 500 milyon dolarlık helikopter almak için sipariş verdiği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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