29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Helikopter kazası mercek altında! İran'ın 40 gün önce Rusya'dan helikopter siparişi verdiği ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin sır perdesi gizemini koruyor. Devam eden soruşturma kapsamında, İran'ın 40 gün önce Rusya'dan 500 milyon dolarlık helikopter almak için sipariş verdiği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.