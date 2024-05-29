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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Refah'taki saldırılara ilişkin çarpıcı sözler: Netanyahu vampiri manyak bir psikopat!

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.05.2024 13:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında katil İsrail'in Refah'a yaptığı saldırıya geniş yer verirken "Netanyahu katili kandan beslenen manyak bir psikopat. Görüntülere can dayanmıyor." ifadelerini kullandı. ABD ve BM'ye de seslenen Erdoğan "Bu barbarlar kadar sizin de elinize kan bulaştı. Sen ne işe yararsın Birleşmiş Milletler?" dedi. Başkan Erdoğan diğer yandan Türkiye'deki başıboş köpek sorununa ilişkin ilk tercihin sahiplendirme olduğunu söylerken "Biz doğum yapacak köpek için ordusunun yolunu değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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