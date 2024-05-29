29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan: Türkiye’deki darbeleri Filistin davasından ayrı düşünemeyiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2024 12:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Siyonizmin uşağı FETÖ’cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Önceki gün 27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıl dönümüydü. O darbeyi de yine Türkiye’nin ve merhum Adnan Menderes’in Filistin hassasiyetinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Siyonizmin eli içerideki iş birlikçileri içerideki tasmalı piyonları vasıtasıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte buna biz dur dedik." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu
CHP'ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu
Seçil Erzan 6. kez hakim karşısında!
Seçil Erzan 6. kez hakim karşısında!
Ölüm villalarında tahliye oyunu!
Ölüm villalarında tahliye oyunu!
Başıboş köpeklere Gaziantep modeli!
Başıboş köpeklere Gaziantep modeli!
Yeni konut kampanyası başlıyor!
Yeni konut kampanyası başlıyor!
Refah’taki saldırılara ilişkin çarpıcı sözler!
Refah'taki saldırılara ilişkin çarpıcı sözler!
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek açıklaması
Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkiye’deki darbeleri...
Başkan Erdoğan: Türkiye'deki darbeleri...
Başkan Erdoğan: Açık açık itiraf etsin
Başkan Erdoğan: Açık açık itiraf etsin
Türkiye’nin Gazze diplomasisi!
Türkiye’nin Gazze diplomasisi!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Demokratikleşme maskesiyle kirli plan!
Gündüz sokakta gece uykuda katliam
Gündüz sokakta gece uykuda katliam
Daha Fazla Video Göster