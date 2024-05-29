29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Başıboş köpek sorununu kökten çözeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Canlıya her zaman merhamet ile yaklaştık. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Hazırlıkları devam eden kanun teklifi ile bakım evleri kurulacak, sahipsiz hayvanlar bu bakım evinde tutulacak. Hayvanlar sahiplendirilecek." ifadelerini kullandı.