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Başıboş köpeklere Gaziantep modeli! Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber'de anlattı: Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ete keme büründüğü model

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 13:40
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başıboş köpekler için "Gaziantep Modeli"ni önerdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sordu.
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