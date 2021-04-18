Kahraman komutandan duygulandıran şiir! A Haber ekranlarında çok özel anlar

A Haber İstanbul-Yurt Haber Müdür Kerim Ulak, Doğu ve Güneydoğu'da kararlılıklar devam eden terörle mücadelenin yürütüldüğü bölgeleri görüntüledi. Askerlerimiz ile birlikte röportajlar yapan Ulak, kahraman komutanlarımızındın biriyle de konuştu. Kahraman komutanın A Haber ekranlarında okuduğu şiir izleyenleri duygulandırdı.

A Haber İstanbul-Yurt Haber Müdür Kerim Ulak, Doğu ve Güneydoğu'da kararlılıklar devam eden terörle mücadelenin yürütüldüğü bölgeleri görüntüledi.

Askerlerimiz ile birlikte röportajlar yapan Ulak, kahraman komutanlarımızındın biriyle de konuştu.

Kahraman komutanın A Haber ekranlarında okuduğu şiir izleyenleri duygulandırdı.