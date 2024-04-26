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7 ilde Mahzen-32 operasyonu! Elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 08:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-32” operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi Hakkı Saral’ın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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7 ilde Mahzen-32 operasyonu!
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