A Haber İstanbul-Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Doğu ve Güneydoğu'da kararlılıklar devam eden terörle mücadelenin yürütüldüğü bölgeleri görüntüledi. Kahraman askerlerin zorlu şartlardaki operasyonlarına ortak olan A Haber ekibi komandoların tespit ettiği yeraltı sığınağı görüntüledi.

Acı bir tecrübesi vardı. Türkiye'nin teröre karşı... Çok kan dökülmüş, çok can yanmış, çok ocaklar sönmüştü...

Yeni bir yol, plan lazımdı... Öyle de oldu... Eskinin üzerine sünger çekildi...

Terörle mücadelede master plana geçildi.

Artık parolası belliydi güvenlik güçlerinin...

Ara, bul ve yok et!

7 gün 24 saat, durmak nedir bilinmedi...

Ardı arkası kesilmedi operasyonların...

Her taşın altına bakıldı...

Teröristlerin inlerine girildi, yok edildi...

Yerli ve milli silahlar devredeydi artık...

Yurt içi ve yurt dışında binlerce terörist, etkisiz hale getirildi.

Vurulan darbe ağırdı...

Örgüt çözülmeye başladı...

PKK'ya katılım dibe vurdu...

Amansız mücadelenin neferleri, terörün belini bir kez daha kırmak için şimdi de "Eren" operasyonları için sahada...