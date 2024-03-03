03 Mart 2024, Pazar
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KAAN’ın uçuşu Türkiye’ye ne kazandırdı? | ÖZEL DOSYA
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluştu. Bu uçuş aslında çok uzun ve zorlu bir yolun belki de ilk basamağı. Peki KAAN'ın uçuşuyla Türkiye savunma sanayinde hangi noktaya geldi, bundan sonra atılacak adımlar neler? Detaylar özel dosya haberimizde...