KAAN’ın uçuşu Türkiye’ye ne kazandırdı? | ÖZEL DOSYA

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluştu. Bu uçuş aslında çok uzun ve zorlu bir yolun belki de ilk basamağı. Peki KAAN'ın uçuşuyla Türkiye savunma sanayinde hangi noktaya geldi, bundan sonra atılacak adımlar neler? Detaylar özel dosya haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN