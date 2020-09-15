İstanbul’da kademeli mesai nasıl olmalı? Uzman isim A Haber’e yorumladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detaylarının cuma günü açıklanacağı duyurdu. Milyonların merakla beklediği konu gündemdeki sıcak yerini korurken A Haber canlı yayınına bağlanan Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Ilıcalı, başarılı olmasının şartının trafiği hızlandırmaktan geçtiğini söyledi.

"AŞIRI DERECEDE MUTLU OLDUM"

Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde kademeli mesai saatlerini ve esnek çalışmayı açıklayınca aşırı derece mutlu oldum. Biz de sürekli olarak önemli bir çözümün mesai kademelendirme olduğunu belirtiyorduk. Bu konuda yaptığımız çalışmaları hem yetkililerle hem de medya aracılığıyla halkla paylaştık." dedi.

"ÇOK TEKNİK BİR KONU BU YÜZDEN ÇOK DİKKAT EDİLMELİ"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Mesai kademelendirmesi eğer iyi bir şekilde yapılırsa fayda verir ve amaca ulaşır. Çok teknik bir konu bu yüzden çok dikkat edilmeli. Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından da ne kadar temkinli olduğunu gördük. Çünkü İstanbul gibi bir şehir yok. Normal zamanda sadece toplu ulaşım verilerine baktığımız zaman 8.5 milyona ulaşan ve tüm ulaşım faktörlerini eklediğimiz zaman 31 milyonluk bir hareket söz konusu. Dünyada 15 şehirden biri." İfadelerini kullandı.

"EĞER OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇILIRSA…"

Mustafa Ilıcalı, "Başarılı olması için 4 kademe yapmak gerekir. Trafiği hızlandırmak gerekir eğer araçlar yerinde sayarsa bu kademeler birbirinin içine girer bunun için trafiği hızlandırmak şart. İstanbul'da trafiğin nedeni 2 kişilik otomobil yolculuğu…İstanbul'da dün itibariyle toplu ulaşım 4 milyonu geçti. Eğer okullar ve üniversiteler açılırsa bu rakam normal zamandaki seviyeleri aşacak. Sosyal mesafenin insanın elinde olmadan aşıldığı tek yer toplu ulaşım dikkat etmek gerekiyor. Belediyenin elindeki tüm araçlar tam kapasite çalışacak. Yatar durumda olan turizm amaçlı araçlar ve servisler sisteme dahil edilmeli." dedi.