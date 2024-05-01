İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri! 29 cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle önemli tedbirler alındı. 29 cadde trafiğe kapatıldı. Kutlamalar için 40 nokta belirlendi. İl genelinde 42 bin polis görev yapacak. İstanbul’daki önlemlere dair son surumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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