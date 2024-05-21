21 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MHP lideri Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne net çıkış: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli HDP'nin bir an önce kapatılmasını gerektiğini söylerken Anayasa Mahkemesi'ne seslenirken "Karar için neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesine yönelik de Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli "ABD ve İsrail'in nerede durduğu belli olmalı" dedi. İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Bahçeli "Netanyahu yalnızlaşıyor, soykırımcıların kaçışı yok. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan dünya tükenmiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar....