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MHP lideri Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne net çıkış: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 21.05.2024 12:02
MHP lideri Devlet Bahçeli partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli HDP'nin bir an önce kapatılmasını gerektiğini söylerken Anayasa Mahkemesi'ne seslenirken "Karar için neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesine yönelik de Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli "ABD ve İsrail'in nerede durduğu belli olmalı" dedi. İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Bahçeli "Netanyahu yalnızlaşıyor, soykırımcıların kaçışı yok. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan dünya tükenmiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
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HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
"HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır"
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