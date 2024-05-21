20 bin sözleşmeli öğretmen 20-31 Mayıs arasında yapılacak

Yirmi bin öğretmen ataması için başvurular başladı. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun belgeler sisteme yüklenecek. Sözlü sınava katılmak istenen il tercihi yapılacak. Sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Başvuracak adayların 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ilgili puan türlerinden 50 ve üzerinde puan alması gerekecek. Sözlü sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'dan aktardı.

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