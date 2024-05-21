Lise müdürünün darp ettiği adam kurtarılmadı! Olayın ardında 5 aydır tedavi görüyordu

Mersin'de yaşayan Polat çifti, okul müdürü baba ve oğlu tarafından darp edildiği görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayın ardından hastanedeki tedavisi devam eden Ramazan Polat hayatını kaybetti.

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