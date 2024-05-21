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Gizli tanık Serdar Sertçelik'i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 14:06
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ramazan Kubat'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olduğu ve Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında rol oynadığı ortaya çıktı.
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