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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine Türkiye’den katılım olacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 13:57
Son dakika haberleri… İran'daki cenaze törenine Türkiye'den de katılım olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan törene gidecekler. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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