21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail'den Cenin'e saldırı: 7 ölü! Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırıda 9 Filistinli yaralandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 13:58
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybederken 9 Filistinli de saldırılarda yaralandı. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı detayları A Haber’de aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı kaçırmış!
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı kaçırmış!
İsrail’den Cenin’e saldırı: 7 ölü!
İsrail'den Cenin'e saldırı: 7 ölü!
Reisi’nin cenaze törenine Türkiye’den katılım olacak
Reisi’nin cenaze törenine Türkiye’den katılım olacak
A Haber tören alanında
A Haber tören alanında
Emniyet’ten silah sergisi!
Emniyet’ten silah sergisi!
İran kazadan ABD’yi sorumlu tuttu!
İran kazadan ABD'yi sorumlu tuttu!
İran’da neler değişecek?
İran'da neler değişecek?
HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
"HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır"
Reisi’nin ölümünün yankıları sürüyor!
Reisi'nin ölümünün yankıları sürüyor!
Reisi’nin ölümü sonrası İran’da ne olacak?
Reisi’nin ölümü sonrası İran’da ne olacak?
Süreç nasıl şekillenecek? Ölümün arkasındaki sır perdesi
Süreç nasıl şekillenecek? Ölümün arkasındaki sır perdesi
CHP’de Tüzük Kurultayı hazırlığı!
CHP’de Tüzük Kurultayı hazırlığı!
Daha Fazla Video Göster