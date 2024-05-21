İsrail'den Cenin'e saldırı: 7 ölü! Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırıda 9 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybederken 9 Filistinli de saldırılarda yaralandı. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı detayları A Haber’de aktardı.

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