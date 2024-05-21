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Reisi’nin ölümü sonrası İran’da ne olacak? İran’ı bekleyen tehlikeler neler?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 11:12
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün toprağa verilecek. İlk tören Tebriz'de düzenlenecek. Ardından Tahran'da bir tören yapılacak. Reisi Meşhed'de toprağa verilecek. Peki İran’da bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran Araştırma Merkezi’nden Oral Toğa ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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