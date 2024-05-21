21 Mayıs 2024, Salı
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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü! Ülkede neler değişecek?
Pazar günü akşam saatlerinde İran’ı ve dünyayı sarsan bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı ve 15 saat süren arama çalışmalarının ardından Reisi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki bundan sonra İran’dan sonra ne olacak? Bölgede neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.