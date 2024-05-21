Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, kazadan ABD'yi sorumlu tuttu: Ambargolar olmasa kaza yaşanmazdı

Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'yi suçladı, uçak ve helikopter satışlarına ambargo konulması nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi. ABD Savunma Bakanı Austin ise kazayla hiçbir bağlantılarının olmadığını vurguladı.

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