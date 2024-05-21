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Reisi'nin ölümünün yankıları sürüyor! İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü dünya gündemine oturdu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 11:45
Dünyanın gözü İran'da. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının yankıları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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